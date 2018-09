VIDEO: Peña Nieto le manda un 'corazón' de despedida al comediante Chumel Torres, un duro crítico de su gobierno

Enrique Peña Nieto, quien deja de ser presidente de México el 1 de diciembre, se despidió del presentador Chumel Torres y de todo el público del programa en línea El Pulso de la República en un divertido sketch lleno de comedia.

Hablando por teléfono desde su oficina en Los Pinos, Peña Nieto trata de calmar el llanto de Chumel cuando se entera de que en dos meses dejará de ser su "Lord".

El conductor de El Pulso de la República, un programa que se transmite en Youtube, le dedicó al presidente la canción "No me puedes dejar así" de Luis Miguel, después de reclamarle no haber asistido a una "carne asada" y tenerlo abandonado.

Peña Nieto se despide enviándole un abrazo y su característico corazón, el mismo que lo hizo el blanco de memes durante el Grito de Independencia el pasado 15 de septiembre.

Estamos muy orgullosos de lo que pasó hoy. Estoy muy contento de tener este equipo y de que estamos rompiendo paradigmas de lo que un show de youtube puede llegar a ser. Te amo, Maquina501. Te amo Pulsitobebé. pic.twitter.com/gw97mi0djC — CHUMIBEBÉ (@ChumelTorres) September 24, 2018

En contacto con las redes sociales

El mandatario ha sorprendido a lo largo de su administración contestando preguntas personales en Facebook y haciendo historias en Instagram, situaciones que sin duda lo han hechos acercarse a un público más joven.

Por su parte, Chumel aseguró que el capítulo de este lunes fue el más "cabrón" que ha hecho y se dijo orgulloso de tener este equipo que rompe paradigmas de lo que un show de youtube puede llegar a ser.