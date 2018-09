FOTO. Demi Lovato reaparece después de su sobredosis

El pasado 24 de julio, una noticia sorprendió a los millones de fans de Demi Lovato. La cantante tuvo que ser internada de emergencia tras una fuerte sobredosis de heroína que casi causa su muerte. La artista fue encontrada inconsciente en su mansión de Hollywood Hills, en Los Ángeles. Fue una persona de su equipo quien llamó al 911.

Antes del incidente, Lovato había lanzado una canción titulada "Sober", en la que le pedía disculpas a sus seres queridos y a sus seguidores por recaer después de 6 años sobria. Para muchos, esta fue una llamada de alerta previa a su hospitalización. La joven ha luchado contra su adicción a las drogas y problemas alimenticios desde que inició su carrera en Hollywood.

Así como lo informó TMZ el día de ayer, Demi Lovato en realidad se ve feliz y sana, esto llena de felicidad a sus fans, sabemos que cuando salga volverá más fuerte que nunca y qué bien es verla nuevamente con el café en la mano! #WeLoveYouDemi pic.twitter.com/UiGAOlsQMh — Lovato (@Allproudlovato) September 24, 2018

En recuperación

Lovato escribió una carta a todos sus fans, la cual publicó en sus redes sociales. En ella, Demi agradece todo el apoyo y los mensajes de cariño que recibió. Desde entonces, no ha publicado nada más en ninguno de sus perfiles. Esto se debe a que se ha concentrado en su recuperación, lejos de la luz pública.

Sin embargo, una serie de fotografías ha ilusionado a sus seguidores y se han viralizado rápidamente. Los paparazzi sorprendieron a la cantante dando un paseo junto a una amiga, durante una salida del centro de rehabilitación donde se encuentra en la actualidad.

La intérprete de "Sorry not sorry" luce una apariencia bastante natural y cómoda, con ropa deportiva, el cabello suelto, gorra y lentes oscuros. Esta es la primera vez que se deja ver desde que fue internada. Por el momento no se ha pronunciado sobre los detalles de su estado de salud ni ha indicado cuándo planea regresar.