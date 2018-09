Miss Plus Size Guatemala: ¡Se abre la convocatoria!

El primer y único certamen que enaltece y celebra a la mujer de talla grande el país, Miss Plus Size Guatemala, se embarca en su segunda edición

"Después de haber cumplido su primera temporada y una reestructuración íntegra para mejorar el magno evento, este certamen abre la etapa de castings para celebrar su segunda edición en el mes de diciembre", detalla la organización del certamen.

Es por ello que Miss Plus Size Guatemala invita a señoras y señoritas a partir de los 14 años y talla M hasta la talla XXL a ser parte de esta experiencia única en el país que celebra la belleza en tallas grandes.

Los certámentes Miss Plus Size fueron creados con el objetivo de ser una plataforma en la que mujeres con curvas, modelos plus size y modelos XL mostraran su desplante, armonía corporal, pasarela y expresión oral en un escenario.

Bajo su lema "Beauty has no size", pretende defender a la mujer con curvas, quien no puede participar en un certamen de belleza convencional.

Miss Plus Size Guatemala consta de las siguientes categorías:

Teen: Soltera, entre 14 y 17 años

Miss: Soltera, entre 18 y 26 años

Glam: Soltera, entre 27 y 36 años

Mrs: Casada y/o madre, entre 18 y 50 años

La preparación de las competidoras iniciará el 14 de octubre y finalizará el 15 de diciembre cuando se celebrará finalmente la coronación.

Para poder aplicar a los castings deben ser: originaria de Guatemala o nacida en el extranjero de padres Guatemaltecos

Sin haber engendrado hijos, para las categorías Teen, Miss y Glam.

Este año cuenta con Jennifer Barreto-Leyva, primera modelo de tallas grandes Latina del mundo y editora en Jefe de Revista Belleza XL, publicación especializada para el público de tallas grandes en español como su madrina.

Para más información, contáctate con los organizadores del evento: Teléfono: 53625633, email: plussizeguate@gmail.com.

Con información de Miss Plus Size Guatemala