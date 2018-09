Carlos Peña subió al ring y peleó contra un boxeador profesional

View this post on Instagram

Esto pasó ayer en un evento realizado por @fun_sepa para recaudar fondos y así equipar por completo un laboratorio de computadores de uno de los albergues de los afectados por el volcán 🌋 de fuego. Me subí al ring sin haber tenido alguna experiencia antes más que esas benditas peleas de la calle jaja y me toco subir al ring en contra un campeón nacional que si sabía lo que estaba haciendo 🥊 , yo no sabía que hacer conmigo ni con el jajajaj pero gracias a Dios se logro el objetivo y ese laboratorio será equipado y nuestros niños tendrán una mejor educación. @barbosabenjamin8481