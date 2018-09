Stormy Daniels compara las partes privadas de Donald Trump con un personaje de “Mario Kart”

La actriz de cine para adultos Stormy Daniels, que asegura haber tenido un brevísimo romance con Donald Trump en 2006, publica en un libro que el encuentro sexual con el presidente fue el "menos impresionante" de su vida, informó el diario británico "The Guardian".

En su libro "Full disclosure" que será publicado el 2 de octubre, Daniels también describe los genitales de Trump, e incluye una comparación con Toad, un personaje del videojuego "Mario Kart" que tiene cabeza de hongo, indicó el medio.

"The Guardian" dijo que obtuvo una copia del libro, que será publicado a un mes de las elecciones de medio término del 6 de noviembre en Estados Unidos.

Trump niega haber tenido un amorío con Daniels, pero su abogado Michael Cohen se declaró culpable de violar reglas sobre la financiación de la campaña electoral, y reveló que poco antes de las elecciones presidenciales de 2016 pagó a Daniels 130 mil dólares para comprar su silencio sobre el romance.

Stormy Daniels announces exclusively on @TheView her plans to release a book titled 'Full Disclosure' Oct. 2 which she says will detail her alleged relationship with Donald Trump.

