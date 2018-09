Emmy 2018: ¿Cuáles fueron las mejores y peores vestidas?

La mayoría de las famosas estrellas de Hollywood y del mundo del entretenimiento deslumbraron en la alfombra roja de la 70 edición de los Emmy. Estos se celebraron la noche del lunes.

Como siempre, no faltó alguna figura del espectáculo que no le atinó al vestuario. A continuación haremos un repaso de las actrices que deslumbraron y las que hicieron su intento, pero no lo lograron.

Las peores de la noche

Dentro de las peores vestidas de la velada encontramos a la comediante Michelle Wolf. Asimismo quien al igual que Alexis Bledel, escogieron el vestido menos indicado para el evento.







Tanto Ashley Nicole Black como Nina Kiri, optaron por vestuarios fuera de lugar.

En este top de las peores vestidas también encontramos a Zury Hall y Machaela McManus.

El bloque de los desaciertos no podía estar completo sin Adina Porter, Tiffany Haddish, Emilia Clarke, Gwendoline Christie y la comediante Megan Mullally .





Las que deslumbraron

Ahora bien, hablaremos de las que en definitiva se convirtieron en el centro de atención de la alfombra roja de los Emmy.

Arrancamos con Natalie Dyer, Angela Sarafyan y Dakota Fanning.





La elegancia se hizo presente en la gala cuando aparecieron Heidy Klum, Scarlett Johanson y Jessica Biel.

La actriz y cantante Scarlett Johansson es una de las figuras más fotografiadas de la alfombra roja de los #Emmys70. Vía @PublinewsGT pic.twitter.com/Pc9FfH4doo — Espectáculos (@Espectaculos_PN) September 17, 2018

Al bloque anterior también se unen Kristen Bell, Nancy Odell, Tracee Ellis y Millie Bobby Brown la protagonista de la serie de “Stranger Things”.

Millie Bobby Brown, actriz de la serie "Stranger Things", desfila por la alfombra roja de los #Emmys70. Vía @PublinewsGT pic.twitter.com/Y4rlwPPBEH — Espectáculos (@Espectaculos_PN) September 17, 2018

La gala de los premios Emmy 2018 tuvo como sede el Teatro Nokia de los Ángeles, en Estados Unidos.