Cuatro curiosidades sobre los Emmy para este 2018

"Game of Thrones", "Saturday Night Live" y "The Handmaid's Tale" parten como favoritos en los Emmys de este lunes.

Aquí, algunas de las curiosidades para este 2018:

Lunes y no domingo

Rara vez una celebración de Hollywood se realiza un lunes, pero NBC -que tiene los derechos de transmisión- cambió el día de la gala anual de los Emmys para evitar que chocara con su muy popular transmisión del futbol americano.

La última vez que los Emmys se hicieron un lunes fue en 2014.

Expertos coinciden en que el cambio podría hundir aún más el raiting del evento, pues los fanáticos evitan estas ceremonias eternas y optan por revisar en redes sociales los ganadores y los momentos más importantes.

Récords y debuts

La comedia "Saturday Night Live" rompió su propio récord de nominaciones para un mismo programa: con las 21 que obtuvo este año, el veterano show suma 252 en total.

Allison Janney podría empatar a Julia Louis-Dreyfus y Cloris Leachman en el récord de mujer más premiada -con ocho estatuillas- si corona otro trofeo el lunes por su papel como una alcohólica en recuperación en la serie "Mom".

El veterano actor Henry Winkler podría llevarse su primer Emmy como mejor actor de reparto por su papel en la comedia de HBO "Barry".

La lista de nominados de 2018 incluye primerizos como los cantantes Ricky Martin y Sara Bareilles, la ganadora del Óscar Penélope Cruz e incluso un ex Doctor Who, Matt Smith.

Tres nuevos EGOTs

Una semana antes de la gran gala, la Academia de la televisión entregó docenas de premios en categorías secundarias en un evento conocido como el Creative Arts Emmys.

La comedia musical de la cadena NBC "Jesus Christ Superstar Live in Concert" ganó cinco Emmys, incluido el de mejor programa de variedades en vivo.

Esto permitió al cantante John Legend y a los gigantes del teatro Andrew Lloyd Webber y Tim Rice ingresar al exclusivo y codiciado club de los "EGOTs", es decir, personas que han sido galardonadas individualmente con al menos un Emmy (televisión), un Grammy (música), un Óscar (cine) y un Tony (teatro).

Legend, que interpreta a Jesús, compite por un Emmy a mejor actor en una miniserie o película, un premio que será anunciado en la gala.

Solo 12 personas tienen un EGOT antes de ellos, incluyendo la leyenda de Hollywood Mel Brooks, el compositor estadounidense Richard Rodgers, y las actrices Whoopi Goldberg, Rita Moreno y Audrey Hepburn.

Legend es el primer negro en sumar los cuatro reconocimientos.

Emmys, al estilo "SNL"

No será "Live from NY is Saturday Night", pero el condimento estará presente, pues los integrantes del elenco del programa Colin Jost y Michael Che serán los anfitriones del Emmy y el productor de la gala será el creador de SNL Lorne Michael.

Es la primera que asume esta responsabilidad en 30 años.

Jost y Che conducen el noticiero satírico "Weekend Update", por lo que su monólogo debe estar cargado de chistes espontáneos… y algún que otro condimento político.

La ceremonia comienza a las 17H00 (00H00 GMT del martes).

