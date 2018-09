Chantal Andere rompe el silencio sobre “pleito” con su esposo en acto de independencia

La actriz Chantal Andere asistió junto a su esposo Enrique Rivero Lake a la ceremonia de Independencia que se llevó a cabo en Palacio Nacional; sin embargo, la actitud del marido de la actriz causó polémica en redes sociales.

En la transmisión en vivo de la ceremonia se puede ver que la pareja está de pie viendo hacia la cámara, cuando Rivero comienza realizar movimientos ejerciendo notoria fuerza, que usuarios de redes calificaron como "violencia".

Andere explicó la situación a través de sus redes sociales donde según dijo se trató de un coqueteo, negando que fue violentada.

La actriz respondió en varios mensajes las críticas contra su pareja.

Enrique Rivero también se unió a la disputa que se llevaba a cabo en redes sociales, en donde fue calificado como agresor.

Con martillo, latigo o a pedradas. Si no sabes, no hables. Estabamos jugando, solo que tu poca vision no te deja ver mas alla. Ve el video completo y luego opinas. Saludos

— Enrique Rivero Lake (@eriverolake) September 16, 2018