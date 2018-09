El show teatral musical “Stomp” se presentará en Guatemala

¿Te imaginas un espectáculo que combina música, danza, actuación y comedia; creando ritmos y sonidos increíbles a partir de objetos cotidiano? Pues esto presenta “Stomp”.

En este show teatral, los botes de basura, láminas, papel periódico, pelotas de baloncesto, escobas e, inclusive, cajas de fósforos y encendedores Zippo son utilizados como instrumentos musicales que combinan sus sonidos con la danza.

A pesar de que este grupo de percusión surgió en los ochenta en Brighton, Reino Unido, creado por Steve McNicholas y Luke Cresswell, fue durante 1991 y 1994 que el elenco original se presentó en llenos completos en diferentes partes del mundo.

Esa exitosa gira culminó en Londres, en los premio Olivier, donde recibieron el galardón Mejor coreografía en un show”.

En 1994 comenzó a presentarse en el Orpheum Theatre, en Nueva York, y llegó a tener un elenco de 30 bailarines y actores estadounidenses.

En 1997 se publicó el filme musical “Stomp Out Loud”, producido por HBO, con la participación del elenco británico y estadounidense de Stomp como una tropa unida.

