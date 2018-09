La respuesta de Andrea Legarreta a los que critican su sensual forma de vestir

Andrea Legarreta ha demostrado que los años no pasan por ella y cada vez luce más sexy, y prueba de ello son sus sensuales atuendos.

Sin embargo, aunque resalte su belleza algunos seguidores la han criticado por atuendos como minifaldas o juveniles por "no están acorde a su edad".

La presentadora del programa Hoy respondió a las duras críticas en redes sociales por su manera de vestir a sus 47 años.

En una reciente foto en donde aparece con unos pantalones negros con remaches y pequeños agujeros, tenis blancos con figuras de estrellas y un chaleco verde, no fue bien visto por algunos.

"Esta se quedó en la edad de las hijas y ya casi está cincuentona, no le va", escribió un usuario.

Épica respuesta

Ante tantos comentarios negativos que leyó, Andrea respondió con un toque de humor:

"Neta qué manera de querer fastidiar con los años jajajajaja ¿Qué esperas? Que me ponga pantalón ancho de terlenca, blusa de nylon, un chal y zapatos mocasines con suela flexible? No lo voy a hacer! Si a ti te gusta usar eso, lo respeto pero no me voy a poner lo que tú quieras

Uso y usaré lo que me gusta más allá de mi edad, porque quiero y puedo y cada quien debe usar lo que quiera, ¿Cómo ves? Gracias bye".

No habían pasado ni cinco minutos cuando varios salieron a defenderla y le demostraron su apoyo.