El guatemalteco Luis von Ahn gana el mayor premio a la invención en EE. UU.

El científico e investigador guatemalteco Luis von Ahn recibió el miércoles la noticia de que se recibirá un nuevo reconocimiento por su aporte a la tecnología y a la seguridad cibernética.

Luis fue anunciado como el ganador al premio Lemelson-MIT por ser el pionero en la ciberseguridad como coinventor de CAPTCHA y reCAPTCHA, anunció la organización del premio.

“¡Wow! El galardón Lemelson-MIT es el premio que más dinero entrega por una invención en Estados Unidos”, escribió el científico nacional en Twitter.

Interview for TIME Magazine that will come out in a few weeks! pic.twitter.com/xP8piszVgI

— Luis von Ahn (@LuisvonAhn) September 2, 2018