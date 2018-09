Ashlee Simpson regresa a la música y a la televisión

En 2004, con su propio reality show en “MTV” y un álbum de estudio, Ashlee Simpson dejó de ser conocida como la “hermanita de Jessica Simpson” y se convirtió en una de las figuras más conocidas de la televisión y la música.

Inclusive, la estadounidense presentó en 2006 las canciones de sus discos “Autobiography” y “I Am Me” en Guatemala, en un concierto que se llevó a cabo en el Estadio Doroteo Guamuch Flores, en esa entonces llamado “Mateo Flores”.

Después de un álbum más publicado, el divorcio con Pete Wentz (de la banda Fall Out Boy), algunas apariciones en series de televisión y secuelas del escándalo de haber cantado con playback en “Saturday Night Live”, Ashlee mantuvo un perfil bajo en el universo de la farándula.

Ahora, junto con su esposo, el también cantante Evan Ross, han creado el proyecto Ashlee + Ross, con el que la artista nacida en Texas prepara un esperado “comeback”.

