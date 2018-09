Adamari López y Marco Antonio Regil revelan por qué terminaron hace 20 años

Los conductores del programa Un nuevo día, Adamari López y Marco Antonio Regil revelaron en una emisión por qué terminaron su relación de hace 20 años.

Los presentadores, quienes ahora mantienen una excelente y cordial relación, aprovecharon las cámaras del programa que dirigen para platicar al público que su noviazgo terminó por culpa de los celos de Marco Antonio.

“Yo nunca hice una escena, lo que pasa es que yo me acuerdo que te dije: ‘Oye, yo sé que esta es tu carrera, es obvio, sería tonto que yo pidiera que no lo hicieras, pero no puedo'”, contó Regil.

Y es que Regil no soportó ver cómo Adamari se besaba con otros galanes debido a su trabajo como actriz.

Por lo que ella comentó: “¿Y qué te dije yo? Pues lo siento, ni modo. Gracias”.

Durante la charla, el mexicano recordó un momento en el que ambos estaban de lo más románticos en casa de la puertorriqueña cuando, de repente, salió en la televisión una escena de la actriz besándose con otro galán en la telenovela Camila (1998).

“Me acuerdo que estábamos en la sala en tu casa y estábamos viendo la tele ahí muy romántico y de repente (sale la escena de beso) (y no pude)”, comentó Marco Antonio, quien actualmente está soltero.

Ante los celos de Marco Antonio, Adamari no tuvo más remedio que terminar la relación.

“Celoso el chico y hubo que dejar las cosas ahí”, se sinceró la conductora, quien ahora es pareja del bailarín Toni Costa, con quien tiene una hija, la pequeña Alaïa.

Eso sí, los presentadores afirmaron que su ruptura fue muy madura, porque no hubo ninguna pelea entre ambos, sino que optaron por cada uno seguir su camino.

* Con información de Marisol Orta.