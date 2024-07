Paty Cantú: “Empoderamiento no significa que la mujer lo puede todo y que el hombre es un idiota”

No siempre un cantautor puede grabar una canción y un videoclip con uno de los artistas que más han influido en su carrera y en su fanatismo musical. Con "Cuenta pendiente", la mexicana Paty Cantú celebra el poder afianzar su relación fraternal y musical con su ídolo Alejandro Sanz.

Publinews conversó con ella acerca de cómo fue la experiencia de trabajar con el músico español, sus opiniones acerca del empoderamiento de la mujer y las frases más provocativas de esta sensual canción.

¿Cómo surge la idea de grabar una canción y un video con Alejandro Sanz?

La idea viene de hace mucho tiempo. Más que idea, era un sueño. Desde que era pequeña recuerdo que regresaba de la escuela, me encerraba en mi cuarto, usaba mi peine como micrófono y me ponía a cantar las canciones de Alejandro Sanz. Hacía mis duetos y armonías.

En mis juegos imaginativos, él era quien me presentaba al mundo artístico, como mi padrino. Pasó el tiempo y descubrí la canción “Si hay Dios”, y recuerdo que me volvió a inspirar y me dio un segundo empujón para vivir la vida de la manera en que lo hago.

Supe que había otra persona que sabía que había un tipo de reglamento ridículo de aparentar y que no le gusta. Me sentí identificada. Me hizo sentir valiente y me atreví a comenzar a componer canciones más de corazón, como una que se llama “Piénsalo bien”, del disco “333”.

Esa canción la escribí a los 16 años. Después pasaron los años y nos conocimos con Alejandro. La realidad superó a la ficción, porque encontré a un ser humano, un artista más visionario de lo que imaginaba. Pensé que no podía pedirle un dueto porque el arte es como el amor, que se da y sucede de forma natural, pero no se pide.

Decidí aprender de él y disfrutar de su amistad. Pasaron algunos años y recibí una llamada de él para felicitarme por mi canción “Valiente”, también del álbum “333”, porque le pareció muy buena la obra propia y que le parecía muy bien lo diferente que estaba haciendo las cosas con mi propuesta musical.

Cuando colgamos llamé a mi mamá y lloré de la felicidad (risas). Imagina, la persona que he admirado siempre me acaba de llamar para darme una palmada de aprobación. Así nació el respeto mutuo y compartimos más tiempo. Fue mi padrino artístico en España. Y así comenzamos a componer “Cuenta pendiente”.

¿Qué te gusta más de “Cuenta pendiente”?

Que no estamos haciendo algo que todos esperarían. Es algo distinto para ambos. Nos gusta y nos hace sentir orgullosos de presentar algo original y diferente para los dos. Tiene tintes de urbano, pero no es reguetón o trap; tiene un poco de pop y electrónico.La lírica es de empoderamiento, pero no es el de darle todo el poder a uno y someter al otro.

A veces parece que el discurso actual, que empoderamiento significa que la mujer lo puede todo y que el hombre es un idiota… ¡pues no! El empoderamiento real es que los dos están en un lugar de igualdad. Cada uno es dueño y tiene control de su cuerpo y sus emociones.

La canción habla de coquetear y de que alguien te comienza a gustar, con alguien que por alguna razón no está cerca. Guatemala recibió muy bien la canción, fue primer lugar en las plataformas digitales. Alejandro y yo estamos muy pendientes de lo que sucede con este proyecto.

¿Crees que todo esto que has vivido con él ayudó a fortalecer la química que se siente entre ustedes con esta canción?

Creo que sí. Al final, hay personas con las que conectas. Hemos logrado tener un diálogo artístico y ser sinceros con lo que nos gusta o no. Mucho de la canción lo decidimos juntos, como que la mezcló el ingeniero que trabajó con Dua Lipa, y que el video se sintiera más como una serie.

Hay frases en canciones que impactan mucho. Hay varias en “Cuenta pendiente”, y una que me llamó la atención mucho fue: “Eres el pecado en la tierra que mi cuerpo necesita”. ¿Recuerdas cómo surgió esta frase?

(Risas) Me da mucha curiosidad que me he dado cuenta de que a los hombres les gusta mucho esa frase, mientras que a las mujeres les gustan: “Malditas las ganas” y “se está poniendo buena la cosa”. Hay de todo. Ayer le estaba diciendo a alguien de mi equipo que no recuerdo de dónde salieron todas las frases de esta canción.

Si quisiera volver a escribirla, no podría. Esa frase, creo, que la dije de forma natural. La respuesta real y honesta es: surgió de la divina providencia.