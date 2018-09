Con su escultural cuerpo, la guatemalteca Lourdes Figueroa gana concurso de Maxim

Los logros adquiridos de la guatemalteca Lourdes Figueroa no se detienen. Después de haberse coronado Miss Guatemala durante el periodo 2009 y 2010, d ganar Miss Mundo Guatemala, y de abrirse camino en la conducción de televisión en México, en la actualidad, ella sigue buscando nuevos proyectos y manejando su imagen como influencer.

Hace pocos días, la también modelo nacional anunció otro logro internacional. Lourdes ganó el primer lugar del Bikini Invitational Contest, en la Circuito Pool Fashion Party 2018, que organiza la revista Maxim México y el sitio Glamout.com.

“Me lo propuse y lo logré. En lo personal, nunca fui amante de un cuerpo marcado ni del fitness, al contrario, me eran desagradables a la vista, pero los que me conocen saben que lo que sí soy es una mujer de retos”, escribió Lourdes en Instagram.

“No me creía capaz de lograrlo y quise ponerme a prueba, por eso, a principios de este año me propuse llevar mi cuerpo a mi mejor versión para mis 30 años (simplemente, porque sí), y es por ello que determinadamente trabajé para ese fin logrando no solo mi objetivo, si no que superando mis expectativas”, agregó.

La guatemalteca ha estado subiendo fotografías con el hasthag #Mis30s, con imágenes de sesiones sensuales en traje de baño o mini vestidos, para celebrar que a sus 30 años, todavía mantiene un cuerpo atlético.

“La chica del pastel fue a participar en esta gran fiesta y el mejor bikini contest, llevándome el primer lugar. Confieso que no tendrán Luly Fitt por mucho tiempo, porque lo mío sí es comer y disfrutar la vida”, concluyó.

Otro de los logros de Lourdes es que fue elegida como la nueva Chambeadora Venado, en la que protagoniza algunas imágenes promocionales y un video en el que relata la mayoría de los logros que hasta ahora ha tenido en su carrera.

“He tenido la oportunidad de vivir en ciudades que jamás imaginé, entre ellas Londres, Milán, París, Nueva York y Filipinas”, dice en el audiovisual promocional de Chambeadora Venado.

“Como todo el mundo me he enfrentado a dificultades, pero cuando amas lo que haces y luchas por una meta, déjame decirte que todo esfuerzo tiene recompensa”, agrega.

