iLe: “El gobierno de Guatemala se mostró muy insensible ante la catástrofe del Volcán de fuego”

Durante más de 10 años, ILe Cabra formó parte del proyecto musical Calle 13. Hoy en día, promociona el primer sencillo de su segundo disco como solista.

Con una actitud muy serena y relajada, la cantante platicó con Publinews sobre su música y se adentró en algunos temas políticos.

Será este domingo cuando se celebre el Festival Acústico “Gaby Moreno y sus amigos” en Santo Domingo El Cerro, en La Antigua Guatemala. Cabe resaltar que los fondos recaudados serán a favor de las víctimas del Volcán de Fuego.

La entrevista

Este es el quinto año en el que Gaby Moreno celebrará su Festival Acústico, ¿cómo se da la oportunidad que tú formes parte de el?

En realidad, nos conocimos formalmente el año pasado en Estados Unidos. Gaby y yo dimos un concierto en California. Fue una presentación bien linda en un teatro con una acústica increíble. Gaby me invitó a esto y me pareció muy bonito.

El año pasado en Puerto Rico sufrieron mucho con el paso del huracán María. Este año, el concierto de Gaby Moreno será a favor de las víctimas por la erupción del Volcán de Fuego. ¿Qué le dices tú a todas esas personas que sufrieron en esta tragedia?

El gobierno manejó de una forma muy insensible la situación. Pero, independientemente de nosotros como raza humana, debemos solidarizarnos. No importa si estamos lejos, hay que apoyarnos. Eso fue algo que sentimos fuerte en Puerto Rico; la gente ayudando, y en Guatemala pasó lo mismo; hubo mucho apoyo y solidaridad.

¿Qué tienes preparado para tu presentación en el Festival Acústico?

Voy a presentar versiones diferentes de mis canciones. Estaré acompañada de percusión y bajo, vamos a inventar algo. No suelo hacer versiones acústicas, pero me las disfruto, son otras maneras de entender la canción.

Hace poco lanzaste la canción “Odio”. ¿Qué nos puedes contar de este tema?

Es la primera canción de mi segundo disco. Musicalmente, es algo muy distinto al primer álbum. Este marca el momento por el que estoy pasando. Decidí expresar mis inquietudes y todo lo que estamos viviendo. Aún no había sucedido lo del huracán cuando la escribió, pero toda la angustia y frustración que vivimos esos días, le sumó. El tema propone dejar morir al odio de hambre.

Su música

¿Cómo va el trabajo de tu segundo disco?

Espero lanzarlo el año que viene. Estoy haciendo muchas cosas a la vez y quiero dejar fluir lo que siento. Hay veces que me siento con una energía distinta. Son momentos buenos.

¿Cómo conllevas la “etiqueta” de hermana de “Residente y Visitante”?

Es mi familia, no me moleta. Nos criamos juntos. Para mí, Calle 13 no solo es un grupo, es mi casa, es la calle donde nos criamos. Eso me representa y me enorgullece.

¿Qué recuerdos te dejó haber formado de Calle 13?

Todavía me cuesta. Tenía 16 años cuando empezó una gira de diez años con ellos. Fue mucho a la vez. Aunque ha pasado tiempo desde que no tocamos juntos, me recuerdo de cosas: la adrenalina, la energía que vives, etc.

En Guatemala se están dando varias situaciones políticas. ¿Qué mensaje le das a los guatemaltecos?

Siempre me gusta irme nutriendo de estos temas, porque son cosas muy densas. Al final, cuando uno empieza a buscar, se da cuenta de que la situación es bastante similar en varios países. Lo que están buscando es que nos distanciemos un poco de lo que somos. Lo importante es que los guatemaltecos se mantengan juntos y no se dejen llevar por las redes sociales o los medios de comunicación.