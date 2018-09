¡Insólito! Miss Guatemala Latina corona a 17 jóvenes en su certamen de belleza

:::OFICIAL::: Marlen Stefany Elvira Zeceña Representante: JALAPA Miss Guatemala Latina 2018 Fotografía: José Martínez Fotógrafo – JMP Locación: Hotel Vista Real Set de Fotografía: Fantasías Lourdes Producción y Dirección: José Martínez – JMP y Mauricio Méndez Asistente de Producción: Kevin Sical Maquillaje: Maproderm Productos de Cabello: Sexy Hair Guatemala Accesorios: Yourself Maquillistas y Peinadores: Escuela de Visagismo (FACISA) Maquillistas: Makeup Studio & School | Mishell Asturias | Leo Escobar | Extreme eyelashes by Nati González | Adriana Bonifaz | Sofi Recinos | Cuidado de uñas: Belle Fille. Diseño gráfico: Magenta Marketing Guatemala / Byron Armando Chávez #MissGuatemalaLatina #MGL2018

A post shared by Miss Guatemala Latina (@missguatemalalatina) on Aug 20, 2018 at 12:07pm PDT