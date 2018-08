Tini Stoessel: "Mi sueño es seguir haciendo las cosas con amor"

En 2011 y con 14 años, Tini Stoessel fue elegida para protagonizar la serie de Disney Channel "Violetta".

Esta producción le permitió darse a conocer en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Medio Oriente.

Tras haber cerrado sus ciclo infantil con la teleserie, en 2016 la argentina lanzó TINI, su primer disco solista y bajo el sello discográfico Hollywood Records.

Un álbum que la llevo a su primera gira internacional llamada "Got Me Started Tour", donde recorrió 9 países y 17 ciudades.

Foto: Instagram

¡Viene con todo!

La cantante se encuentra en una breve tiempo de vacaciones previo a su agitada agenda con los diversos proyecto que tiene.

Publinews platicó con ella sobre sus proyectos, la fama, el éxito y la familia.

Este año ha sido muy activo para ti, tus colaboraciones con Álvaro Soler, Sebastián Yattra, Nacho y Karol G. ¿cómo decidiste incursionar en este género?

Ha sido increíble cantar en este género, los latinos lo llevamos en la sangre. Yo crecí con esta música y cuando decidí sacar mi segundo disco dije 'lo voy hacer sin importar lo que digan'. Todo pasó rápido y si uno disfruta y vive las cosas con felicidad sin pensar que lo que pueda pasar me motivó a animarme.

Este disco viene con un toque latino, tiene baladas, la verdad tiene de todo, reggae, electrónico, quise experimentar y estoy feliz con el resultado. Crecí y aprendí mucho este año.

Traes un disco con una mezcla de ritmos, pero ¿cuál es el que más disfrutas?

Depende del momento y de la situación puedes cantar uno u otro, no quiero encasillarme en un solo estilo musical.

A mi me gusta experimentar de todo. Hay personas que me dicen 'Tini no te veía cantar esto', pero la verdad me siento cómoda y llevar al público a todas esas experiencias me parece espectacular.

En este disco viene tu segunda colaboración con Sebastián Yattra en un tema muy romántico, cuyo video ha sido criticado por la dosis de romanticismo, ¿qué opinas de eso?

Con Sebas tenemos una relación divina, nos conocemos desde hace tiempo y cuando decidimos que interpretaríamos esta historia de amor juntos y grabar el video lo hicimos con toda la madurez.

Nuestra vida es una constante despedida de las gente que queremos y por eso esta canción habla de todavía no me fui y ya quiero volver a verte; al tener una vida bastante similar fue real y auténtico haber actuado esta historia de amor.

De cerca

Con tu primer disco te mostraste más madura y sensual, ¿ha sido difícil dejar atrás tu papel de Violetta o crees que la gente todavía te relaciona con él?

De seguro que sí, aunque hay algunos que no. Es como una película icónica que nadie olvida, la serie marcó la vida de tantas personas que difícilmente lo van a olvidar. Trato de aprovechar la experiencia que tuve con Violetta, que fue única, para seguir creciendo.

¿Qué proyecto vienen para ti?

Soy jurado de La Voz Argentina, y estoy con un panel de jueces que me han enseñado mucho, está Ricardo Montaner, La Sole y Axel. Estoy aprendiendo de ellos tres y aprendiendo de mi misma. Hay mucho talento y es una experiencia increíble y un honor que desde mi humilde lugar pueda apoyar a los participantes.

También estoy entusiasmada que me presento mi nuevo show el 1 de diciembre en Luna Park, Argentina, y empiezo mi gira internacional.

¿Qué hace Tini cuando no está encima del escenario o en une studio de grabación?

Intento reencontrarme con mi novio que vive fuera, ver a mis amigas de toda la vida, me gusta mucho estar en mi casa. Disfruto pasar tiempo con mis papás, estar en mi cuarto.

¿Cuál es tu más grande sueño?

Seguir siendo feliz, más allá de cualquier cosa, y seguir creciendo en mi trabajo. Ser mejor hija, mejor persona, mejor amiga todos los días y formar mi familia.

❤️ A post shared by TINI (@tinitastoessel) on Jul 23, 2018 at 10:47am PDT

¿Cómo mantienes lo pies en la tierra?

Gracias a mi familia, siempre estoy cerca de ellos. Son las personas que me conoce bien, saben quién soy y son quienes me bajan a la tierra.