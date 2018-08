“Emoción y pánico”, los sentimientos de Golpes Bajos por su próxima presentación

El próximo 1 de septiembre se llevará a cabo el Festival Independencia 2018, que contará con la participación de artistas y bandas guatemaltecas como Alux Nahual, Bohemia Suburbana, Viento en Contra, Legión, Kontra, Interestelar, Razones de Cambio, Viernes Verde, El Clubo, Tijuana Love y más.

Entre los invitados se encuentra Golpes Bajos, que subirá al escenario a las 17:30 horas para encender al público con canciones como “Maldito el día” y “Mala suerte”. Publinews conversó con Pike Bellamy (bajista) sobre los detalles del show y los proyectos que tienen para este año. ¡No te pierdas la entrevista!

El evento dará inicio a las 15:00 horas en el salón 8 y 9 del Parque de la Industria. Las entradas están a la venta en Todoticket:

General Q145

VIP Q225

Conversando con Golpes

¿Cómo se sienten de participar en el Festival Independencia?

"Es una combinación perfecta entre total emoción y pánico porque ahorita no estamos tocando regularmente"

Los ensayos han sido como reconocernos de nuevo. Estamos felices de cómo suena, pero siempre existen los nervios. Rodrigo, el cantante, vive en El Salvador y aterrizará a mediodía y de ahí directo al festival. Lo excelente de la tecnología es que nos ha permitido ensayar y grabar cada quien por su cuenta y a la hora de juntarnos todos es mucho más fácil.

¿Qué puede esperar el público de su presentación?

Tenemos una participación de 30 minutos, entonces estamos tratando de buscar las rolas de más energía que tenemos y modificando algunas para que la presentación sea más intensa. Como siempre, van a ser canciones que la gente ya conoce y vamos a introducir por lo menos una del último disco que lanzamos en el 2015. Esperamos que les guste.

¿Cómo ha sido su regreso?

No voy a mentir, no me gusta decir las respuestas que son políticamente correctas o que lo hacen ver bien a uno. La verdad no nos fue como esperábamos. Creo que cuando sacamos este último disco, desde el principio probablemente mordimos más de lo que podíamos masticar y nos tiramos a hacer una presentación muy grande que no fue como esperábamos y tuvimos unos reveces económicos.

Eso te hace dar una pausa y decir ‘bueno, ¿cómo le hacemos’. Desde entonces lo dejamos más lento, sacar toques cuando se pueda. Este año no hemos tocado, entonces nos cayó de perlas el festival y lo estamos tomando como un regreso a la escena. Vamos a tener una presentación nosotros solos el 27 de octubre y esperamos hacerlo más seguido, pero a menor escala. No vamos a tratar de volver a caer en lo mismo de tratar de hacer algo muy grande cuando no estamos preparados para hacerlo.

Cuando se encuentran con los fanáticos, ¿qué les dicen o les preguntan con más frecuencia?

Si nos reconocen como Golpes Bajos, usualmente nos preguntan si seguimos, si estamos vivos (risas). La verdad es que ha sido un buen mix entre ‘como me gustaban sus rolas’ y ‘yo iba a sus conciertos’. También me he topado con varias personas que han escuchado lo nuevo y nos dicen que les ha parecido excelente. Eso nos alegra, más porque le haya ido bien o mal, estamos completamente orgullosos de este nuevo disco, de cómo quedó y de cada una de las canciones.

¿Qué recuerdan con más frecuencia de la etapa de la banda en los noventa?

En los noventa estuvimos en nuestro apogeo. La verdad es que ahora que ya que somos viejos recordamos esa etapa en la que uno cree que es invencible, que vas contra el mundo y que vas a ganar. Aprendes a disfrutar cada momento porque lo estás experimentando por primera vez.

Es emocionante para nosotros pensar que, hasta cierto punto, abrimos puertas en Guatemala en dado momento. En ese entonces éramos muy pocos los grupos que podíamos decir que se puede ganar económicamente en este campo, que se puede hacer música original en Guatemala y ser remunerados por eso. Demostramos que se puede convertir esto en un negocio.

Siendo de los primeros también caímos en que llega un momento donde no podes seguir, pero todos en absoluto estamos orgullosos de lo que logramos hacer en ese momento. Considerando que no había redes sociales ni internet, entonces la gente te conocía por comprar tus discos o por lo mucho o lo poco que te pusieran en las radios.

¿Qué podemos esperar de Golpes para el resto del año?

El 27 de octubre nos vamos a presentar en Kegs de Carretera a El Salvador. Es un lugar mediano como para 500 personas y vamos a estar juntos con Influenza para darle el saborcito de la época a los que quieran llegarse. Otra de las cosas que cabe notar es que, tanto para el festival como para el 27, van a estar más de los miembros originales de Golpes. No solo David, Rodrigo, Chejo y yo, como le hicimos para el disco. Ya va a estar Raúl, Chofo y Eduardo, y vamos a ver si en el otro se animan más como Misha.