Denzel Washington volverá a lucirse en “The Equalizer 2”

Si te gustó el filme de 2014 “The Equalizer”, en el que el agente del gobierno jubilado Robert McCall, quien había prometido a su esposa recientemente fallecida que dejaría su antigua vida atrás, y que se ve obligado a actuar después de que una prostituta adolescente es maltratada por su proxeneta, entonces no debes perderte esta segunda cinta, que se estrenará el jueves 30 de agosto en las salas del país.

McCall siempre ayuda a los golpeados, explotados y oprimidos para que prevalezca una justicia inexorable. Pero cuando el peligroso pasado de McCall se acerca peligrosamente a su casa, necesitará todas sus habilidades para resolver la situación. Esta vez se debe enfrentar a asesinos altamente entrenados que no se detendrán ante nada para destruirlo.

El talento de Denzel

Denzel Washington retoma uno de sus papeles más significativos para la primera secuela que realiza en su carrera.

“Pienso que las personas disfrutan la idea, el mito, de que exista un tipo como Robert McCall. Él es una especie de ángel negro, el ángel que todos deseamos que baje a la Tierra e imparta justicia a las personas que la merecen”, asegura Antoine Fuqua, director de “The Equilizer 2”

Fuqua vuelve a formar equipo con Denzel Washington por cuarta ocasión, después de sus exitosas colaboraciones en “Training Day”, “The Magnificent Seven” y “The Equilizer”.

