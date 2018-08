Matthew Perry revela la escena que se negó a grabar en "Friends"

Happy Birthday to this Legend,. (after me🤓) Bing-a-ling, Chan Chan man, Chany, Chandler ad what other names we have called him I LOVE YOU❤️ – – – – – [[ #chandlerbing #friendsblooper #friendsbehindthescenes #friendsbehindbars #friendstvshow #friends #amigos #joeytribbiani #matthewperry #phoebebuffay #monicageller #rossgeller #1994 #2004 ]]

A post shared by friends❣️ (@f.r.i.e.n.d.s_bloopers) on Aug 20, 2018 at 4:23am PDT