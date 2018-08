Liv Tyler habla sobre la opresión a la mujer en “Harlots”

La serie “Harlots” es un drama que brinda una profunda visión de la actividad comercial más valiosa de la Londres georgiana: el sexo. Para la segunda temporada, la actriz y modelo estadounidense Liv Tyler se suma al reparto de estrellas, en un marcado regreso a la pantalla chica.

La nueva temporada completa estará disponible desde el viernes 24 de agosto en la App de FOX, donde ya se puede revivir la primera entrega, y en Fox Premium con capítulos de estreno todos los viernes, a las 20 horas.

En entrevista, Tyler nos comparte sus experiencias en el interesante rodaje de esta obra y de su interpretación de la seductora y distinguida aristócrata Lady Fitz.

¿Quién es Lady Fitzwilliam y qué podemos esperar de ella?

Interpreto a esta mujer muy sofisticada y de la alta sociedad que vive con su hermano. Lydia Quigley comienza a chantajearla y parte de la historia se basa en buscar el secreto que guarda Lady Fitz y sus motivaciones. Su hermano también lo estará buscando. Los hermanos tienen una relación compleja y retorcida, que muestra muchas capas.

Lady Fitz forma una relación de amistad con Charlotte Wells, que se basa en un chantaje, pero logran formar una conexión muy linda entre ellas, de alguna manera.

Pienso que mi personaje es alguien muy solitario porque ha estado viviendo en un mundo muy aislado y parece ser que existen una mujeres que son prostitutas y que, por su pobreza, no tienen todas esas cosas materiales, pero a Lady Fritz le atrae la libertad de ellas.

Ellas viven sus propias vidas mientras que ella es como un pájaro en una jaula. Está atrapada en su sociedad y su estatus. No puede ser ella misma. Así que, por medio de su relación con Charlotte, ella sentirá libertad de una manera que, probablemente, nunca se le hubiera permitido experimentar.

¿Qué te atrajo de este personaje?

Me mudé a Inglatera y tengo a un novio inglés. Tengo dos hijos pequeños y me sentí valiente por alguna razón cuando me mudé. Quería seguir trabajando y me encontré con una genial manager, y fue ella quien me presentó el proyecto.

Después del nacimiento de mi primer bebé, no quise trabajar para atenderlo. Pero esta vez, me dije: “Lo haré todo. Seré una mamá e iré a trabajar, con peluca y acento inglés (risas).

¿Cuál fue la reacción que tuviste al leer el guion por primera vez? ¿Qué fue lo que más te impactó?

La higiene, probablemente (risas), investigué mucho y traté de poner atención y entender la era época Gregoriana porque Lady Fitz tiene muy buenos modales y está muy bien educada. Quise saber qué sería ser una mujer de su importancia.

Estuve menos interesada en su mundo, porque me pareció más interesante el de las prostitutas porque, de cierto modo, puedo relacionarme más con la libertad en sus vidas. Filmamos una escena el otro día en la que mi personaje ni siquiera sabía cómo cortar una rebanada de pan.

Ella es muy inteligente, puede comunicarse con cualquier persona y tiene la habilidad de manejar cualquier situación, pero al final, mujeres como ella no podían hacer mucho. Se les decía lo que debían hacer y cómo comportarse. Ella estaba oprimida por su hermano, y todo eso se de dificultó sentirme relacionada como una mujer moderna.

¿Cómo compararías a Lady Fitz con los otros personajes que has interpretado en tu carrera?

Siempre he sido relativamente selectiva. Mi objetivo principal ha sido seguir mi corazón y encontrar proyectos, personajes y cineastas que me hagan sentir algo. Pero este personaje es divertido. Es probablemente uno de los más emocionantes y retadores a comparación de todos los demás que he interpretado.

Entrevista cortesía Fox Premium