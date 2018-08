Madre de participante de la “Academia” arremete contra programa por mentir en historia familiar

¡Marian demostró que ni los tacones, ni los problemas familiares, opacan su brillo en el escenario! ✨#LaAcademia 🎶 . . . . . #Academia #Música # TVAzteca #Aztecauno #Cantantes #Sueños #Music #RealityShow

A post shared by La Academia (@laacademiatv) on Aug 12, 2018 at 8:42pm PDT