Fans heridos en concierto de Backstreet Boys en Oklahoma

Al menos 14 personas fueron heridas y hospitalizadas al colapsar las armaduras que sostenían la entrada a un resort donde la banda Backstreet Boys se disponía a iniciar un concierto en Oklahoma.

WinStar World Casino and Resort dijo en un comunicado por Twitter que se inició una evacuación alrededor de las 5 de la tarde cuando empezaron a caer relámpagos a seis kilómetros (cuatro millas) del lugar.

Hey folks! Severe weather, high winds and rain just passed thru here in Thackerville, OK. Emergency crews are on the seen as tent calapsed and some folks who were seeking shelter were injured. Waiting to determine damage to our stage and production. Status of show TBD. ✌🏻❤️ — Kevin Richardson (@kevinrichardson) August 18, 2018

Unos 150 asistentes no acataron la orden de evacuación, y cuando llegó la tormenta con vientos de 112 a 128 kph (70 a 80 mph), cayeron las armaduras y la entrada se derrumbó sobre la gente. De los 14 hospitalizados, dos recibieron el alta.

"Alrededor de las 5:30 p.m. de este sábado, la tormenta azotó Thackerville, Oklahoma, y derribó vigas de concreto, hiriendo a los fanáticos", dijo Kym Koch Thompson, vocero de WinStar World Casino and Resort.

Emergency personnel had to use a forklift to remove the metal sign from on top of people waiting in line at the @backstreetboys concert. #oknews #okwx #WinStarCasino #BackstreetBoys pic.twitter.com/jOcR18sffa — Sydney Stavinoha (@SydneyStavinoha) August 18, 2018

Kevin Richardson, uno de los Backstreet Boys, tuiteó alrededor de las 8 p.m. que la banda estaba esperando una inspección de seguridad del escenario y el lugar antes de que se tomara una decisión sobre la celebración o no del concierto.

Update… unfortunately, due to damage sustained in the storm earlier this evening, we are unable to perform the show tonight. Safety is always #1. Keep your tickets because, Backstreet WILL BE BACK! ✌🏻❤️ — Kevin Richardson (@kevinrichardson) August 19, 2018

El vocalista y tecladista Kevin Richardson también tuiteó que las 12.000 entradas al concierto estaban agotadas.

*Con información de AP.