Fabio Melanitto nunca quiso a su hija ni aún cuando ella pudo morir

Ayer fue asesinado de ocho tiros en calles de la colonia Benito Juárez el cantante Fabio Melanitto.

El exintegrante de la boy band UFF fue pareja de la actriz Ivonne Montero, con quién mantuvo un matrimonio bastante problemático.

La pareja se casó en diciembre del 2011 y tras enterarse que sería papá, decidió abandonarla afirmando que no estaba preparado para afrontar la responsabilidad de una hija y menos si esta venía enferma.

Con tan solo dos años, la pequeña Antonella tuvo cinco cirugías a corazón abierto para corregirle una cardiopatía congénita, un mal cardiaco en el que se tiene una doble salida ventricular derecha, algo que impide que el cuerpo se oxigene de manera correcta.

Cuando se cumplió un año de la última operación a la que fue sometida la pequeña, la actriz mexicana habló de lo difícil que fue para ella no contar con el apoyo del padre de su hija.

Aunque el trago amargo ya pasó, un medio mexicano le cuestionó sobre Fabio y de qué manera la ha apoyado con su retoño; sin embargo, Montero reiteró que el exintegrante de “Uff” no se acuerda de que tiene una hija y dio contundente respuesta para evitar que sigan insistiendo con el tema.

“Antonella no tiene papá, eso ya lo sabemos, no hay acercamiento. Supongo ya está enterado de lo que pasó su hija, pero no hay inquietud“, finalizó.