Así lucen actualmente los protagonistas de 'Volver al futuro'

Sin duda la trilogía "Volver al futuro" dejó huella en varias generaciones. Por esta razón, su legado se ha mantenido y después de más de tres décadas del estreno la primera cinta, los protagonistas se volvieron a encontrar y así es como lucen actualmente.

Las películas se crearon entre 1985 y 1990 y fueron protagonizadas por Michael J. Fox (Marty McFly), Christopher Lloyd (Dr. Emmett "Doc" Brown), Thomas F. Wilson (Biff), Lea Thompson (Lorraine McFly) quienes se reencontraron en la Fan Expo que se llevó a cabo en Boston.

A post shared by Christopher Lloyd (@mrchristopherlloyd) on Aug 11, 2018 at 10:10am PDT

"¡Amigos del pasado en el futuro! Tan divertido. Amar a estos hombres!", escribió Lea en su cuenta de Twitter.

Friends from the past in the future! @FANEXPOBoston So fun. Love these men @realmikefox @TomWilsonUSA #chrislloyd #bttf pic.twitter.com/19EEUoAQ26

— Lea Thompson (@LeaKThompson) August 11, 2018