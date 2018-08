J Balvin se sincera y habla sobre sus preferencias sexuales

Cansado de los rumores sobre sus preferencias sexuales, J Balvin decidió finalmente hablar del tema. Fue por medio de una transmisión de Facebook que el cantante colombiano sorprendió a sus seguidores.

Durante el live, el artista bromeó y dijo entre risas: “Es que yo me río, ¿sabes? Porque disculpa no pedida, culpa manifiesta”. Asimismo, agregó: “Si yo fuera gay, yo sería la reina del reguetón, pero a mí me encantan las mujeres. Es chistoso, a mi más bien me da risa”.

El intérprete de canciones como “Mi gente”, “No es justo” y “Ay vamos” explicó que la información falsa que circula en torno a él no serán impedimento para continuar viviendo su vida y pasándola bien.

Más confesiones

Según el sitio “La Prensa”, el artista también toco temas difíciles, siendo uno de ellos sus inicios en la música, cuando escribía canciones mientras trabajaba como pintor en Nueva York, Estado Unidos.

Balvin también confesó que en cierto momento de su vida sufrió de depresión, además explicó que medicamentos le ayudaron a salir de la enfermedad.

Recordemos que hace unos días el intérprete colombiano fue relacionado con el integrante de Piso 21, Llane, hecho que negó rotundamente frente a la periodista Vicky Dávila.

J Balvin lanzó el uno de agosto el documental “Redefining Mainstream”, el cual muestra el camino del artista. El proyecto toca temas como los humildes orígenes del cantante, hasta convertirse en uno de los líderes del reguetón.

