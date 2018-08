Demi Lovato deja centro de rehabilitación tras sufrir sobredosis

Demi Lovato nuevamente vuelve a hacer noticia. Y es que tras su recaída y posterior hospitalización, la prensa no ha dejado de posar sus ojos en ella.

Ahora, el sitio web TMZ dio a conocer que ayer la intérprete de "Sorry not sorry" dejó temporalmente el centro de rehabilitación en el que se encontraba para viajar a Chicago junto a su madre, con el objetivo recibir un tratamiento psiquiátrico, el cual se especializará en "salud mental, sobriedad y bienestar general".

Según consignó el mismo medio, se quedará allí durante varios días y en el mismo centro donde se encontraba internada le recomendaron visitar a ese tipo de especialista, por esta razón la cantante viajó.

Cabe recordar que el pasado 24 de julio la protagonista de "Camp rock" fue llevada de urgencia a un hospital de Los Ángeles por una sobredosis y tras esto se internó en un centro de rehabilitación.

Esta situación la llevó a cancelar su gira musical, la cual también incluía sudamericanos como Argentina, Brasil y Chile.

De hecho, la productora responsable del show en Chile, informó que reembolsará los boletos del concierto que Lovato realizaría el 14 de noviembre en el Movistar Arena, servicio que estará disponible desde hoy en cualquier punto de venta de Puntoticket.

