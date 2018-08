Kim Kardashian publica sexy foto en lencería y provoca divertidos memes

Kim Kardashian ha ganado millones de dólares por dejar ver al público los momentos más íntimos de su vida.

Y no solo eso, la celebridad gana una cifra millonaria por cada publicación que realiza en sus redes sociales.

Su fama y la polémica que siempre genera la han llevado a ser una de las mujeres más seguidas en Instagram.

Sin embargo, en esta ocasión la imagen no recibió los halagos que siempre le escriben.

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Aug 6, 2018 at 8:06am PDT

La socialité publicó una foto "sexy" en la cama presumiendo su figura en ropa inteior, pero más que elevar las pasiones, desató una guerra de memes.

Where we dropping bois #KimKardashian #kimfail pic.twitter.com/0kFw0mqYhW

We gotta find my diamond earring, you promised! please naruto! #KimKardashian #kimfail pic.twitter.com/gcje1M7Zpa

Brace Yourself, Kim Kardashian's Latest Photo Has Opened The Floodgates To Hilarious Memes https://t.co/wvv4woM8jh via @indiatimes#KimKardashian #LatestPhotos#Butter350’s #yeezy pic.twitter.com/0qhzb9W3i8

— mir quadeer (@QuadeersultanM) 9 de agosto de 2018