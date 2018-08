¡La ayuda continúa! DJ nacionales se unen para apoyar a los afectados por el volcán de Fuego

¡LO QUE ESTABAS ESPERANDO! 🎉 Compra tus entradas para ver a Carnage en www.empire-promotion.com. o en nuestra página de Facebook en la pestaña "Empire Tickets". Si tú no tienes tarjeta de crédito o débito puedes comprar tus entradas llamando o escribiendo al 41280020, 55629400 o 5633 2021 con nuestros promotores oficiales. ***Aplica cargo extra por servicio de venta.

A post shared by Empire Promotions (@empirepromotion) on Jul 18, 2018 at 9:02am PDT