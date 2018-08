Kourtney Kardashian confiesa que se siente avergonzada de su "repugnante" familia

El domingo se estrenó la nueva temporada de la serie "Keeping Up with the Kardashians", la cual viene cargada de mucho drama.

Primero mostraron que Kourtney y Kim Kardashian se vieron enfrentadas en una tremenda disputa familiar.

Todo el pleito entre las dos afamadas hermanas inició cuando Kim intentaba coordinar la sesión fotográfica para la postal navideña de la familia en el 2017.

Una tarea para nada fácil, pues las agendas de todos los integrantes del clan al parecer son bastantes diferentes.

Trapitos al sol

La esposa de Kanye West le pidió a sus hermanas hicieran algunos ajustes en sus horarios y así estuvieran en la sesión, esto enojó a Kourtney, quien expresó no querer hacer cambios en su agenda.

"Nadie te quiere en la pu.. sesión fotográfica. Lárgate de aquí".

Luego de que su hermana se retiró, Kim continúo con sus comentarios.

"Quisiera que Kourtney no fuera tan fastidiosa … actúa como si fuera la jefa pero no lo es. Ella es a la que menos quieren ver".

Tras escuchar a su hermana, la ex de Scott expresó sentirse decepcionada por el trato y explicó que su prioridad más importante en este momento de su vida son sus hijos.

“No estoy aquí para que mi pu.. familia me trate mal … Kim diciendo que soy la menos interesante para ver, ¿quién dice eso? Esas cosas no se dicen. Ustedes tienen valores diferentes a los míos. Mi elección es la de ser mamá de mis tres hijos. No estoy buscando por más trabajo, ya tengo suficiente, más de lo que quisiera", asegura Kourtney.

"Honestamente, tenemos una familia repugnante. Me da vergüenza ser parte de ella. Es simplemente asqueroso", añadió en sus comentarios.

La disputa parece haber distanciado de sobremanera a las dos estrellas, razón por la que Kourtney decidió no asistir al baby shower que su hermana realizó en honor a su hija, Chicago West.

Después del estreno de temporada de Keeping Up With the Kardashians, Kourtney Kardashian acudió a Twitter para compartir cómo se sintió después de revivir la batalla entre hermanas que ahora se vio en todo el mundo.

We all have our own priorities. Mine is being a mother. #KUWTK — Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) 6 de agosto de 2018