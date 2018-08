Made, la tica que busca conquistar a los chapines con “Quédate”

No puedo ocultar las ganas de tenerte aquí, un baile de toda la noche; soñando que es para siempre 😍😘 . . . . . . . #love #blessed #made #sie7e #quedate #newsong #newvideo #music #singer #insta #converse #cute #girl #post #newpost #costarica #puertorico #colombia #icon

A post shared by Made (Oficial) (@madeoficialcr) on May 21, 2018 at 2:48pm PDT