VIDEO. Elettra Lamborghini prende las redes al mostrar sus "derrière"

Elettra Lamborghini es una mujer que ha logrado desatar las más bajas pasiones de sus seguidores con sus sensuales imágenes.

La italiana participó en el reality Super Shore, donde mostró sus atributos y se convirtió en una de las personalidades más populares de dicho programa.

Ahora acaparó la atención en las redes con un candente video en donde enseñó su trasero en un diminuto atuendo.

La joven es una cantante originaria de Milán y nieta de Ferruccio Lamborghini, fundador de la marca de autos deportivos. Actualmente está debutando en la música urbana con su más reciente sencillo "Pem pem".

Ella ha cautivado a sus fans de Instagram con impactantes fotografías con poca ropa y en bikini que arrancan suspiros.

Actualmente cuenta con 3.1 millones de seguidores en esa red social.

Según informaron medios mexicanos, ella se disponía a ser entrevistada en el programa mexicano "Todo un Show" cuando sufrió un desmayo a causa de una infección estomacal y una descomposición anímica.

"De repente empecé a temblar. Me encontraba que me moría. Tenía las manos moradas. No sentía ni las piernas ni las manos. En el hospital no encontraban mis venas porque estaba muy deshidratada", explicó.