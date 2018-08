VIDEO. Película mexicana "Ya veremos" invita a replantear prioridades

Si tuvieras un par de meses ante la posibilidad de quedarte ciego, ¿qué harías? Santiago, de 11 años, quiere pintarse el pelo azul, ir a la lucha libre y nadar en el mar acompañado por su mamá y su papá. El único detalle es que estos están divorciados y no se llevan muy bien.

Esta es la premisa de “Ya veremos”, una cinta de comedia del director Pitipol Ybarra que se estrena el jueves en México y el 31 de agosto en Estados Unidos.

“Si yo tuviera que hacer una lista sería como muy básica: estar en la naturaleza con mi mujer y mis dos hijas”, dijo el actor mexicano Mauricio Ochmann, quien interpreta al padre de Santiago en el filme.

Emiliano Aramayo, el joven actor que interpreta a Santiago, señaló que si estuviera en la misma situación le gustaría estar con toda su familia, incluidos dos perros y un gato.

“Ir a Acapulco, estar en la playa una semana”, dijo en una entrevista reciente con The Associated Press en la Ciudad de México. También aprovecharía para ir a un parque acuático y lanzarse de los juegos más fuertes.

En el caso de Fernanda Castillo, quien da vida a la madre de Santiago, su lista incluye un aspecto musical: “Tocar el chelo, es un sueño que tengo”.

“Todo lo acompañaría con la gente que amo”, acotó. “Haga lo que haga, lo logre o no lo logre”.

Uno de los temas centrales de la comedia apta para toda la familia son las prioridades en la vida adulta. En la cinta, los padres de Santiago no se han dado cuenta de que éste tiene problemas de visión, aunque ambos tratan de darle lo mejor a su hijo, mientras que la responsabilidad de Rodrigo (Ochmann) como médico obstetra ha afectado su matrimonio al grado de llevarlo al divorcio.

“Tenemos que cambiar el enfoque”, dijo Ochmann, quien está casado con la actriz Aislynn Derbez, con quien tuvo una hija en febrero, y también es padre de una chica de 14 años de una relación anterior.

Castillo y Ochmann, quienes ya habían compartido créditos en la serie “El señor de los cielos”, disfrutaron filmar con Aramayo, quien hace su debut con esta película.

“Me empecé a llevar mucho con ellos, me dieron consejos y me encantó todo, así iba creciendo y me iba fortaleciendo”, dijo el actor de 12 años.