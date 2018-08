Nicole Kidman y Charlize Theron en un filme sobre acoso sexual en Fox News

Nicole Kidman y Charlize Theron protagonizarán una película sobre "las mujeres de Fox News" que sufrieron abuso sexual por parte del fundador y presidente de la cadena, Roger Ailes, confirmó el miércoles la cadena a la AFP.

El estudio Annapurna contrató a la famosa actriz australiana Nicole Kidman para interpretar el papel de la ex Miss Mundo y conductora estrella Gretchen Carlson, una precursora del movimiento #MeToo educada en Stanford y Oxford, que se animó a denunciar y demandar a Ailes.

Fui "la primera persona en tomar el riesgo, eso significa que no puedo compartir todos los detalles de lo que realmente sucedió, así que espero que se cuente la verdadera historia", tuiteó Carlson junto a un artículo de Variety sobre el filme.

As the first person to take the risk – it also means I can’t share all of the details of what really happened, so I hope the true story is depicted. The most important thing is that so many more women are now believed and have been given a voice. #BeFierce #StopSexualHarassment https://t.co/S2ZyjruC66

