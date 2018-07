FOTOS. La Angelina Jolie "terrorífica" revela su verdadero rostro

El año pasado se viralizó la historia de una joven que aseguraban se había sometido a más de 50 cirugías para lucir como Angelina Jolie.

Sahar Tabar hizo estallar las redes sociales debido a su llamativo y extraño aspecto físico, que muchos compararon con el de la "novia cadáver" de Tim Burton.

En medio de la mayor polémica de su vida, la joven de 17 años contó su historia.

Ella concedió una entrevista al medio ruso Sputnik News, y no dudó en asegurar que "esto es Photoshop y maquillaje".

"Cada vez que publico una foto, hago que mi cara sea más divertida y graciosa. Es una forma de autoexpresión, una especie de arte. Mis fans saben que esta no es mi cara real", aseguró.

La joven iraní, que fue catalogada como una versión "terrorífica" de la actriz estadounidense, ha mostrado su cara de verdad.

Ella publicó recientemente fotos sin retocar y sin maquillaje en Instagram, que confirman que no se parece en nada al cadáver de la novia.

"Im so sexy and i know it 😆👅👿🤟🏻🤘🏻🇮🇷 #angelinajolie", escribió.