Shakira es acusada de plagiar a Jennifer López y Beyoncé

Shakira y Maluma volvieron a incendiar las redes con su nueva colaboración "Clandestino", el video logró más de cinco millones de reproducciones y miles de comentarios en sus primeras 24 horas de publicado en YouTube.

Sin embargo, algunos de los internautas dieron a entender que son buenos con sus voces a dúo, pero las producciones no dan la talla como lo esperan.

La colombiana fue acusada de plagiar a Jennifer López y Beyoncé.

Una gran cantidad de seguidores hicieron comentarios acerca del parecido que tiene la producción audiovisual de su última canción con las versiones de "I'm Into you" de JLo y de "Drunk in love" de la esposa de Jay- Z.

"Tanto dinero tienen y solo se limitan a copiar lo que otros hacen"

"La canción es divina, pero sus calateos siempre son iguales"

"Solo basta con mirar los videos de Jennifer Lopez y Beyoncé"

"El tema 'I´m Into You' tiene mucho similitud con este clip"

"Deben ser más creativos chicos"

"El tema está bueno".

Tercera vez

No es la primera vez que es acusada de plagio. En 2011 la canción insignia del Mundial de Sudáfrica llamada el Waka Waka por poco le cuesta once millones de dólares a Shakira.

La artista se salvó de recibir una demanda por parte del merenguero Wilfrido Vargas, ya que el coro de la canción de la colombiana es igual al de su tema: "El negro no puedo", interpretado por Las Chicas del Can.

“Zamina mina he he. Waka Waka ee e. Zamina mina zaaangaléwa. Ana wam a a, yango e e, yango ee e. Zamina mina zaaangaléwa. Ana wam a a”, dice el estribillo.

Sin embargo, la colombiana reconoció que utilizó un estribillo de una canción folclórica africana para homenajear el continente que recibiría la nueva Copa del Mundo.