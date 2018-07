La noticia sobre una enfermedad que derrumbó a Kanye West

Según publicó este domingo el sitio TMZ, el papá de Kanye West, Ray West, fue diagnosticado con cáncer de próstata.

Fuentes informaron al portal que Ray recibe tratamiento en un hospital de Los Ángeles y que responde de manera favorable.

Tras enterarse de la enfermedad de su padre, el rapero canceló sus planes y acudió para poder atenderlo.

Kanye West's Father Ray Diagnosed with Prostate Cancer: Kanye West's father, Ray West, is battling cancer … TMZ has learned. Sources close to Ray tell us he's been diagnosed with prostate cancer — not stomach cancer as has been widely reported. We're told Kanye dropped… pic.twitter.com/CkEvkeAsYW — – (@COUPSLEADER) 29 de julio de 2018

El hombre ha trabajado como paparazzi, consejero matrimonial e ilustrador de temas médicos, según dijo el rapero en una entrevista hace varios años.

La madre del músico, Donda, falleció en noviembre de 2007 a los 58 años por complicaciones de una cirugía plástica.

Ray y Donda se separaron cuando su hijo tenía 3 años, pero mantuvieron una relación de amistad en los años posteriores.

Pensamientos suicidas

Una vez más utilizó su cuenta de twitter para hacer fuertes revelaciones. En esta ocasión, para confesar que hace algún tiempo tuvo pensamientos suicidas.

El esposo de Kim Kardashian publicó un tuit sobre su experiencia al ver el documental de Alexander McQueen y la conexión que hay entre la historia del diseñador de modas y la de él.

I saw the Alexander McQueen documentary and I connected with his journey. I know how it feels to want to take your life back into your own hands even if it means taking your own life. — KANYE WEST (@kanyewest) 27 de julio de 2018

“Vi el documental de Alexander McQueen y conecté con su travesía. Y sé lo que se siente querer tomar tu vida de vuelta en tus manos, incluso si eso significa quitarte la vida.”, expresó.

Posteriormente agregó un par de tuits para aclarar el polémico mensaje.

“Para dejar esto claro y no confuso. He tenido esta clase de pensamientos y voy a decirles cosas que he hecho para permanecer en un lugar satisfecho.”.