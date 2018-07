María León confiesa que ha tenido dos amores “ilegales”

La cantante y actriz mexicana María León se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, principalmente porque está debutando como solista después de 11 años de pertenecer a la agrupación Playa Limbo. Publinews Internacional conversó con ella acerca de su nuevo sencillo, "Amor ilegal", y de los amores "prohibidos" de su vida.

¿Cómo te sientes en esta etapa como solista?

Cuando me enfrenté a este vacío y veo que por fin voy a hacer música para mí, fue reconfortante pero a la vez complicado; no fue fácil, pero se convirtió en una aventura de poder encontrar un estilo. Hoy en día me siento la mujer más agradecida y más plena por hacer las cosas que me gustan.

Ya no hay nadie que me diga: "no, esto no cabe aquí" porque ahora todo lo que tengo que decir cabe en mi proyecto y, si llega al corazón de las personas, el riesgo habrá valido la pena.

Este #AmorIlegal entre tú y yo no me ha dejado dormir en toda la noche… ¿ya lo tienes en tus manos? #sinacá. ( Ya está en todas las plataformas digitales😘) pic.twitter.com/6ELAXFdzjQ — María León (@Sargentoleon) July 20, 2018

¿Por qué se dio la separación con Playa Limbo?

Creo que todas las cosas que he hecho en mi vida han sido plataformas importantes. Hace muchos años estuve en un grupo que se llamaba PopStars, en un reality show que gané donde estaba Ana Brenda e hicimos un disco maravilloso. Más adelante se formó Playa Limbo, que fue mi familia durante muchos años.

La separación se dio de manera mutua porque yo quería hacer este proyecto y me parecía una opción súper egoísta el decir "yo trabajo y ustedes no" y ellos decidieron no esperarme e integrar a otra cantante, lo cual me pareció una de las cosas más acertadas.

Playa Limbo ya no éramos solo nosotros cuatro sino mucha más gente que está enamorada de las canciones, entonces creo que tomaron una gran decisión y a mí también me dio la oportunidad de dejar de hacer música para otras personas.

"Amor ilegal" habla de una mujer libre, ¿qué quisiste plasmar?

Esta canción surgió más allá de querer música para bailar, porque si bien es una salsa combinada con pop, para mí era muy importante tener un mensaje de amor y de terminar con todos los prejuicios que tenemos, sobre todo, lo que ha pasado en la frontera y también con los derechos de libertad de género.

Lo más importante es dar un mensaje festivo de que el amor tiene que respetarse tal cual.

¿Has tenido algún amor ilegal?

Tuve varios amores ilegales; uno de los más emblemáticos en mi vida fue una pareja con la que me llevaba muchos años de diferencia, eran 16 años y además era de otra nacionalidad, entonces fue complicado. Después tuve varios novios rebeldes que no les gustaban a mis padres.

¿Te han roto el corazón?

Sí, de hecho este disco muestra parte de lo que pasó en ese momento (…) El desapego es algo que te pone en una posición muy vulnerable y a nadie nos gusta eso, pero he salido adelante.

Foto: Patricia Carranza/Publinews Internacional