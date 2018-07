Doble de Luis Miguel desea poner a cantar a los guatemaltecos con “El Show del Sol”

A sus 21 años, Alfonso Portillo se ha convertido en el protagonista de “El Show del Sol”, un evento para cantar y bailar con las canciones más icónicas de uno de los artistas más populares del momento: Luis Miguel. El joven iniciará una gira por los diferentes restaurantes de El Pinche en la Ciudad y desea invitar a todos los guatemaltecos a que lo acompañen para disfrutar de sencillos como “Cuando calienta el sol”, “Culpable o no”, “Ahora te puedes marchar”, “La Bikina”, entre otros.

Publinews conversó con el cantante sobre los detalles de la gira y los retos a los que ha tenido que enfrentarse para poder convertirse en el nuevo doble del Sol de México. ¡No te pierdas la entrevista!

Conversando con Poncho Portillo, el doble de Luis Miguel

¿Desde cuándo empezaste a cantar?

A mi siempre me ha gustado cantar. Mi mamá me cuenta que la primera canción que canté fue a los 3 años. Era la de “My heart will go on” de Titanic, que se la cantaba a mi abuelito, que en paz descanse. Nunca me atreví a cantar en público y me lo guardaba porque crecí en una familia que no era muy fan de las artes.

A los 18 años tuve la oportunidad en el colegio de cantar “Mi novia se me está poniendo vieja” para mi mamá por el Día de la madre. A la gente le gustó mucho y cuando vi las reacciones pensé que sería bueno seguir probando.

Participé en Tu Ciudad Canta y en otros shows pequeños como Rent. Hice casting para el Teatro Abril y empecé a trabajar ahí como tramoyista. Con el tiempo vieron que cantaba bien y empecé profesionalmente en teatro para estudiantiles. Ahí fue cuando me enamoré del teatro musical.

¿Cómo nació la idea de hacer un show con canciones de Luis Miguel?

Las producciones de Yefry Lemus siempre me han llamado mucho la atención. Él me ha dado muchas oportunidades, incluyendo ahorita en “La mujer que nunca soñé”, en donde tenemos un pequeño show exprés donde interpreto a Luis Miguel. Todo empezó porque un día Yefry me escuchó cantando y me dijo ‘te vamos a cambiar el look y vas a ser el doble de Luis Miguel’.

Foto: Paula Peinado



¿Qué pueden esperar los guatemaltecos que asistan al show?

Tenemos preparado un show de casi una hora con las canciones más icónicas de Luis Miguel. Es un espectáculo cargado de emociones, con un escenario giratorio, iluminación y bailarinas. No se lo pueden perder, les va a gustar mucho.

¿Cuál ha sido el mayor reto de interpretar y personificar a Luis Miguel?

Es un gran reto porque muchas personas interpretan a artistas que ya han fallecido, pero Luis Miguel sigue vivo y sigue dando conciertos. Yo desde pequeño imitaba a Luis miguel, sus modismos de jalarse el pelo y dar patadas en el aire. Crecí con su música gracias a mi mamá. El reto más grande quizás no fue tanto la preparación física, sino la vocal.

"Las personas no quieren escuchar una parodia, quieren disfrutar de Luis Miguel y yo se los voy a dar"

¿Cuál es tu canción favorita de Luis Miguel?

Mis canciones favoritas son “Culpable o no” y “1+1=2 enamorados”.

Los detalles

“El Show del Sol” es un espectáculo producido por Yefry Lemus y se estará presentando en las siguientes fechas:

3 de agosto – El Pinche Pradera Concepción

10 de agosto – El Pinche Obelisco

17 de agosto – El Pinche Miraflores

Para más información sobre horarios, reservaciones y fechas adicionales, puedes consultar las redes sociales de El Pinche, La mujer que nunca soñé, Yefry Lemus y Alfonso Portillo.