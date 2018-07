FOTOS. La hija poco conocida de Kalimba cumplió 10 años, mira cómo luce

Hace 10 años yo no era ni la mitad del hombre que soy. Era cobarde, mucho menos sabio y el amor de mi corazón eran solo canciones y no verdades. Hoy soy sólo una parte de lo que cada año me seguirás haciendo crecer, pero te juro que lo seguiré intentando. Siempre serás mi nuevo corazón. Te amo hija mía. Te amo tanto… #happy10thbirthday

A post shared by Kalimba (@kalimbaofficial) on Jul 23, 2018 at 5:08pm PDT