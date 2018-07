Michelle Monaghan: “Ethan Hunt confronta en verdad sus miedos en Mission: Impossible - Fallout”

Mientras la actriz Michelle Monaghan impresionó en su papel secundario como Julia Meade en la película “Mission: Impossible III” de 2006, su breve aparición en “Ghost Protocol” del 2011 y el hecho de que no estuviera en “Rogue Nation”, de 2015, llevó a la mayoría de los cinéfilos a asumir su participación en las películas Mission: Impossible como la exesposa de Ethan Hunt había terminado.

Es por eso que fue una sorpresa cuando se anunció en junio que Monaghan estuvo presente en la producción de la cinta “Mission: Impossible – Fallout”. Al mismo tiempo, el primer avance de la película la mostró con un diálogo, lo que no fue el caso en la cuarta entrega de la serie.

Publinews Internacional conversó con Monaghan acerca de “Misión: Imposible – Fallout”, de si estaba sorprendida por haber vuelto a la saga fílmica y qué podemos esperar de esta nueva entrega.

“Sí, en realidad estuve sorprendida de mi regreso. Me llamó Christopher y me dijo que les gustaría traer a Julia Meade de regreso para esta entrega. Y creo que los fanáticos estaban interesados en eso. Luego le pregunté qué tenía pensado y me impresionó de inmediato”.

The best kinda team a gal could ask for. The laughing kind. @MissionFilm ✨💫❤️😂 #MissionImpossible pic.twitter.com/L4453RtEpe — Michelle Monaghan (@realmonaghan) July 13, 2018

“Pero Mission: Impossible nunca decepciona. Es una franquicia súper divertida. Eso como actor, pero incluso para la audiencia es una gran franquicia. Es algo realmente emocionante, y puedes esperar grandes locaciones, acrobacias reales, a Tom haciendo cosas dementes, un gran elenco, y de verdad que no puedo esperar a que el público la vea”.

Después le pregunté a Monaghan qué lo que el escritor y director Christopher McQuarrie, que supervisó “Rogue Nation” y que ya había colaborado con Cruise en “Valkyrie”, “Jack Reacher”, “Edge Of Tomorrow”, “Jack Reacher: Never Go Back" "The Mummy", aportó a la serie.

“Él es increíble. Me encanta que Tom y Chris tengan un estilo tan real, que además es muy útil. Chris realmente quería devolver todo el asunto a su punto más emocional, al igual que la cuarta película, tal vez. Y realmente hace que Ethan enfrente a sus demonios”.

“‘Fallout’ es indicativo de varias cosas diferentes. Podría ser el resultado de una relación. Yo diría que es una película mucho más emocional que la que hemos visto en el pasado”.

Veremos si ese es el caso cuando se estrene esta semana.

Detalles del filme de acción “Mission: Impossible – Fallout”:

La saga Mission: Impossible regresa con Ethan Hunt y su equipo de la FMI junto con algunos aliados en una carrera contra reloj, después de una misión que terminó de manera equivocada. Christopher McQuarrie regresa como director de esta nueva entrega.

Tom Cruise, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Ving Rhames, Sean Harris, Michelle Monaghan y Alec Baldwin regresan a interpretar sus personajes en esta exitosa franquicia.

Henry Cavill, Angela Bassett y Vanessa Kirby son las caras nuevas en el elenco.

“Mission: Impossible – Fallout” se estrenará el jueves 26 de julio.

Texto: Gregory Wakeman/Publinews Internacional