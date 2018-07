Despiden James Gunn director de Guardianes de la Galaxia por viejos tuits

James Gunn fue despedido como director de "Guardians of the Galaxy Vol. 3" debido a viejos tuits que emergieron recientemente en los que hizo chistes sobre temas como pedofilia y violación.

El presidente de Walt Disney Studios, Alan Horn, anunció el despido el viernes.

Gunn fue guionista y director de la franquicia de "Guardians of the Galaxy" desde el principio, convirtiendo un oscuro título de Marvel Comics sobre un grupo de desadaptados multicoloridos en una ópera espacial repleta de comedia y música retro que hizo de Chris Pratt un astro del cine. Las primeras dos películas la serie han facturado más de 1.500 millones de dólares en la taquilla mundial.

5. Anyway, that’s the completely honest truth: I used to make a lot of offensive jokes. I don’t anymore. I don’t blame my past self for this, but I like myself more and feel like a more full human being and creator today. Love you to you all.

