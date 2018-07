¿Se burla? Reacción de Andrea Legarreta por salario de secretarias genera polémica

Y volver a sentir ese “vuelco” en el estómago al llegar a un lugar por primera vez… #ColeccionandoRecuerdosNoCosas #CumpliendoSueños #bucketlist 🙌🏻🙏🏻🇯🇵 #Agradecida

A post shared by andrealegarreta (@andrealegarreta) on Jul 20, 2018 at 6:43am PDT