FOTO. Tom Cruise sufre un embarazoso problema con sus pantalones

No es la primera vez que Tom Cruise causa furor en las redes sociales, aunque esta vez lo hizo por un descuido embarazoso. El actor asistió al estreno de su reciente película “Misión Imposible: Fallout”, la sexta entrega de la saga. Muy sonriente, llegó al lugar de la premier y saludó a los asistentes e incluso aprovechó a tomarse selfies con el público.

Sin embargo, varias personas se percataron de un problema con sus pantalones. El actor lució un traje muy elegante, pero sufrió un percance con su bragueta, pues llegó con el zipper abajo. El fallo de vestuario lo acompañó durante todo el evento, pues al parecer nadie se acercó para avisarle de lo sucedido.

Mission: Don't Fall Out! Tom Cruise proved that in reality he still suffers the odd blunder, as he was seen attending the movie premiere in Tokyo on Wednesday with his trouser zip undone pic.twitter.com/yZIKD8v0Ew

— Lilian Chan (@bestgug) July 19, 2018