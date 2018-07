Neve Campbell, de “Skyscraper”, espera que Hollywood deje de pelear por cómics

Pasaron casi siete años para que Neve Campbell decidiera regresar al cine, y lo hizo nada menos que con una gran producción estadounidense como "Skyscraper" ("Rascacielos: rescate en las alturas", en Latinoamérica), que se estrenará en Guatemala el jueves 19 de julio y en la que actúa junto con Dwayne Johnson, "The Rock".

Campbell conversó con Publinews Internacional sobre su trabajo y la postura que mantiene respecto al tipo de proyectos que se encuentran en el mercado actualmente.

La actriz canadiense ha desarrollado gran parte de su carrera en la televisión ("House of Cards", "Mad Men", "Grey’s Anatomy" y "Party of Five") pero su papel de Sidney Prescott en las cuatro cintas que se hicieron de Scream, la mantienen como una actriz de culto en la pantalla grande.

En los últimos siete años, se ha mantenido alejada de los estudios de cine, y suele elegir proyectos independientes que nutran su lado actoral.

Neve Campbell sabe que la tecnología es la gran herramienta del cine en este momento, pero aún cree que el público busca historias más humanas.

THANK YOU everyone for the SKYSCRAPER luv this past weekend.

For the first time ever, in a summer blockbuster, the lead character is an amputee.

Not a villain, but the hero.

And for the first time in one of my movies, the FEMALE LEAD is the one SAVING ME.#GThang 😉💪🏾 pic.twitter.com/7B1N8RJTd3

— Dwayne Johnson (@TheRock) July 17, 2018