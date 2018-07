El comediante que interpreta a Borat regresa a la televisión con polémica sátira política

El humorista británico Sacha Baron Cohen volvió a la carga en Estados Unidos, doce años después de su película "Borat", con un nuevo formato que ya generó escándalo: un programa de TV satírico que se mete con políticos.

"Who is America?", que incluye siete episodios escritos y dirigidos por Baron Cohen, se estrenó el domingo por el canal estadounidense de cable Showtime.

La serie es la primera incursión en TV del irreverente cómico desde "Da Ali G Show" (2000-2004), donde surgieron sus famosos personajes, desde el reportero kazajo Borat hasta el animador Ali G y el homosexual austriaco Bruno.

"Who is America?" presenta cuatro nuevas creaciones: el opositor a los medios "dominantes" Billy Wayne Ruddick Jr.; la hippie ultra liberal Nira Cain-N'degeocello, que cena en casa de votantes de Donald Trump; el exconvicto devenido en artista Rick Sherman; y el coronel Erran Morad, un "experto en antiterrorismo" israelí.

La excandidata republicana a la vicepresidenta de los Estados Unidos Sarah Palin, víctima de una broma del comediante, ya denunció sus métodos y su humor "perverso".

En su página en Facebook días atrás, la que fuera gobernadora de Alaska y exfigura del movimiento Tea Party que apoyó a Trump en 2016 contó que fue invitada a Washington para hablar con un veterano de guerra en silla de ruedas, que en realidad era Baron Cohen, una burla que reprochó airadamente.

DO NOT WATCH WHO IS AMERICA? HBOTIME MIDNIGHT 12.01pm today!! Boycott Sasha Cohen and his irelevate properganda agenda!! Share this so everyone knows not to watch! #BoycottWhoisAmerica #botcottSashacohen #boycottHollyweird #lockherup #boycottNFL https://t.co/l39NCnh3mD pic.twitter.com/7enHcvTLMr

— Billy Wayne Ruddick Jr., PhD (@BillyWRuddick) July 15, 2018