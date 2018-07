La representante guatemalteca "enchina la piel" de los jueces de “La Academia” con su presentación

La competencia continúa en “La Academia”, y 15 jóvenes siguen en la lucha por continuar en el famoso reality show de TV Azteca. Los nervios y las emociones se hicieron presentes durante el segundo programa, en el que participa la guatemalteca Paola Chuc.

Por medio de las redes sociales, los guatemaltecos han mostrado su simpatía con la artista nacional, quien en está ocasión interpretó el tema “Manías” de la cantante mexicana Thalía.

¿Paola ha sido la mejor hasta ahorita? ¡Desde Guatemala hasta México! 🎤🎶 entra aquí y venos en línea —-> https://t.co/B4q7rZzBsg #LaAcademia 🎤 pic.twitter.com/rVIpCgX6sN — La Academia (@lacademiaazteca) July 16, 2018

La presentación

La chapina sorprendió al panel de jueces con su romántica presentación, quienes tuvieron una reacción positiva ante su actuación.

“Paola, estoy seguro que vas a llegar muy lejos. Me gustó mucho. El talento de Guatemala no termina en Arjona”, fue la crítica que recibió Paola por parte de Edwin Luna.

Asimismo, el juez de hierro, Arturo López Gavito, felicitó a la guatemalteca y la instó a seguir adelante: "Estas cosas me fascinan. Cuando creo que no hay nada, apareces tú. Te lo digo en una sola palabra: espectacular”.

Edith Marquéz también alabó a la chapina: “Yo te lo dije la semana pasada, me encanta tu seguridad. Me gusta como te plantas en el escenario, y esa canción me gusta mucho. Me hiciste que se me enchinara la piel”.

Recordemos que la semana pasada, la joven de 21 años logró avanzar al segundo programa. La guatemalteca interpretó junto a Dani el tema “Tu falta de querer” de Mon Laferte.

María Paola Chuc, es originaria de la zona 4 y antes de llegar a “La Academia” participó en otro concursos de canto.

Los guatemaltecos puede apoyar a Chuc para que llegue a la final. Para votar por ella deben deben descargar la aplicación TV Azteca Conecta.