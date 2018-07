“Más le vale que no esté embarazada”, la respuesta de Eugenio Derbez ante rumores

Hace una semana Alessandra Rosaldo, la esposa de Eugenio Derbez, causó conmoción en las redes sociales al publicar un peculiar mensaje en su cuenta de Twitter. La artista reveló que estaba emocionada por la llegada de un nuevo integrante a su familia, lo que rápidamente despertó rumores y especulaciones.

Muchos de sus seguidores le preguntaron si se trataba de un bebé y la posibilidad de que Aitana pueda tener un hermano o hermana pronto.

Aunque Rosaldo no quiso pronunciarse al respecto, le prometió a sus fans que pronto daría a conocer los detalles. Sin embargo, esta noticia parece haber tomado por sorpresa a Eugenio, quien durante una entrevista confesó que no sabe de qué se trata.

El comediante mexicano participó en el show de El Gordo y La Flaca, en el que reveló que no está enterado de la noticia que dio a conocer su esposa.

¿Qué creen 🤭? Estoy muy emocionada por esta gran noticia #UnoMásEnLaFamilia

💜❤️💜❤️💜 — Alessandra Rosaldo (@alexrosaldo) July 5, 2018

¿Espera su quinto hijo?

Cuando le preguntaron a Derbez si estaba esperando a su quinto hijo, el actor confesó que no estaba enterado del tuit de su esposa y aseguró que no es posible que se trate de un bebé. A su manera, Eugenio bromeó al respecto.

“Le mandé un mensaje a mi mujer preguntando de qué se trata esto de que viene alguien en camino. Me mandó una respuesta de audio, pero no se los puedo poner porque no será algo que no pueda decir, pero les juro que yo tampoco sé de qué trata”