Christian Nodal defiende el lado bueno del regional mexicano

A sus 19 años de edad y con solo dos de carrera, Christian Nodal asume que han le falta mucho por hacer, pero el mayor aprendizaje que ha tenido en los últimos meses ha sido el disfrutar lo que hace.

El cantante nacido en Sonora pero radicado en Guadalajara estuvo en la redacción de Publimetro y confesó que es un joven solitario, que enfrentará un gran reto en los próximos meses.

“En los últimos cinco meses he disfrutado mucho lo que hago, porque antes estaba muy tenso y preocupado por los shows; ahorita ya me suelto más hablando, pero antes era todo un batallar para mí por mi personalidad".

"Siempre he sido solitario, y enfrento una carrera que siempre quiere saber de ti. Al principio fue difícil, por tener todos los ojos encima y hay mucha gente que está esperando que haga una cosa mala o que me equivoque en algo para retomar eso”, señaló Christian Nodal.

Discos de platino y de oro ha recibido en su corta trayectoria, pero todo lo toma con calma.

“A los 16 años ya sabía lo que quería, a los 17 fue cuando se grabó el tema Adiós amor y pasó todo el boom".

"Ha sido una etapa donde he crecido y aprendido mucho, más como persona que como artista, porque ha sido rápido el proceso y no he tenido la oportunidad de asimilar las cosas (…), hasta ahora”.

Me Dejé Llevar fue su disco debut, y en septiembre lanzará el nuevo material discográfico.

“Estoy en al etapa de composición y debo sacarlo en dos meses, ya tengo seis canciones terminadas. Estoy en un proceso padre porque estoy haciéndolo con otras personas; además me voy a vivir a Los Ángeles, porque allá está la mata de muchos productores interesantes".

"Soy muy necio y aferrado en cuanto el sonido del mariachi con el mío. Me acompañan compositores como Marcos Menchaca, que traen un chip muy padre con una mezcla interesante. Por ahora, estoy probando sonidos, productores y sigo con la idea de innovar un poco más… estoy explorando como niño”.

Christian Nodal se ha mantenido lejos de los narcorridos, y de esa fama oscura que envuelve a algunos de los cantantes de regional mexicano.

“Creo mucho en la energía y la vibra. Desde que empecé he tenido esa energía 'familiar', porque la gente sabe que estoy en la música por la pasión, en mi casa todos son músicos y me he enfocado en que la gente conozca mi historia tal cual es".

"Igual me escuchan los reguetoneros, bachateros o salseros, porque eso es mi música. Tengo tatuajes, soy abierto y me gusta que la gente me conozca como soy”.

Agregó, “yo no canto corridos, y no me gusta que me vean borracho en las redes sociales. He cuidado para que vean lo bonito del regional mexicano, porque lo encapsularon de que debes ser de rancho o lo relacionan con los narco corridos o patrocinadores mafiosos, pero yo defiendo la otra cara".

"Hay pocos artistas de regional mexicano que representan lo bueno, es más fácil que los vean con las pistolas, por eso ese es mi granito de arena al regional mexicano”.

El joven dejará su casa en Guadalajara, para irse a vivir a Los Ángeles en agosto, con la idea de abrirse nuevas posibilidades. En ocho meses pondrá su propio estudio para apoyar a nuevos talentos.

“Soy una persona con muchos demonios en la cabeza y esta etapa de vivir solo en Estados Unidos va a ser difícil, porque batallo por tener muchas amistades, soy apartado y muy familiar. Será difícil estar lejos de mi familia, el inglés e independizarme, pero llegaré a los 20 años con un proceso que me faltaba vivir”.







Colombia

Christian Nodal estará en Colombia en agosto, y formará parte del Festival La Kalle junto a J Balvin y Marc Anthony.

“Me gusta que la gente disfrute la música. He sido versátil, soy rapero, rockero y popero, siempre tuve la dicha de disfrutar libremente la música. Estemos llegando a este punto que soñamos hace cinco años”.

Colaboraciones

Christian Nodal sabe del poder de las colaboraciones en este momento, pero prefiere dar algunos de sus temas a otros intérpretes.

“No me animaría a grabar con J Balvin… ahorita, en este momento. En el disco vienen canciones como Mal de amores y Sin amor que son ritmos y tonadas diferentes. Estoy charlando con Sebastián Yatra y Manuel Turizo, para mezclar algunos temas”.

En sus palabras

“Soy una persona de 19 años con un cerebrote y si no lo uso, se hace un desastre en mi cabeza”.

Concierto en Guadalajara

14 de julio a las 21:00 horas en el Auditorio Telmex.

* Con información de Gabriela Acosta.